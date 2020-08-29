Son dakika haberleri... Askerlerin selzedelere desteği devam ediyor
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Son dakika haberleri... Askerlerin selzedelere desteği devam ediyor

Son dakika haberi... Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına askeri personelin desteği sürüyor.

29.08.2020 17:20 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:25

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına askeri personelin desteği sürüyor.

Sel ve heyelanın en çok etkilediği Dereli ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik işleri devam ediyor.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı askerler, vatandaşlara ev ve iş yeri tahliyesinde eşyalarını taşıyarak destek veriyor.

İlçede iş yerlerinin temizlenmesinde de etkin rol üstlenen askerler, vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması için gayret gösteriyor.

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Son dakika haberleri... Askerlerin selzedelere desteği devam ediyor

Kaynak: AA

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