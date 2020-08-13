Son dakika haberleri! Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: çok sayıda yaralı var
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Son dakika haberleri! Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: çok sayıda yaralı var

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı.

Son dakika haberleri! Askerleri taşıyan midibüs kaza yaptı: çok sayıda yaralı var
13.08.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:59

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı. Çok sayıda yaralı var.

Kaza, 13.00 sıralarında Körfez ilçesi, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız sokak üzerinde meydana geldi. Jandarma askerlerini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazanın ardından midibüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olay yerinde çok sayıda jandarma personeli yaralandı. Yaralılar için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bir kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hastaneye sevki devam ediyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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