Son dakika haberleri: Askeriyeye ait ormanlık alanda yangın çıktı (3)
Son dakika haberleri: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜİZMİR'in Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede başlayan yangın 3 helikopter ve 4 arazözün müdahalesinin ardından söndürüldü.
04.08.2020 21:46 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:50
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜİZMİR'in Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki otluk bölgede başlayan yangın 3 helikopter ve 4 arazözün müdahalesinin ardından söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre askeri birliğin içindeki otluk bölgede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak sonlandırıldı.
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Kaynak: DHA