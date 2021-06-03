Son dakika haberleri | Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
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Son dakika haberleri | Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeki askeri tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çırçır fabrikasının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yangın çıkan tırın üzerine fabrika duvarının bir kısmı devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri tırdaki 2 askerin şehit olduğunu belirledi.

Son dakika haberleri | Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Son dakika haberleri | Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Son dakika haberleri | Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Son dakika haberleri | Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Son dakika: Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
Son dakika: Hatay'da askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit
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Son dakika haberleri | Askeri tır çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit - Haberler
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