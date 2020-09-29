Son dakika haberleri! Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu
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Son dakika haberleri! Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu

29.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:32
Son dakika haberleri! Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde tıra arkadan çapan otomobilde bulunan anne ve babanın hayatını kaybettiği kazada ailenin 2 çocuğu yaralı olarak kurtuldu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tıra arkadan çapan otomobilde bulunan anne ve babanın hayatını kaybettiği kazada ailenin 2 çocuğu yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Hatay'dan Samsun'un Ladik ilçesine giden İsmail Yurdagül (40) idaresindeki 17 YP 558 plakalı Toyota marka otomobil Erbaa ilçesi Yenimahalle mevki'inde park halinde bulunan Mustafa Kabadayı (53) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın altın giren otomobilde İsmail Yurdagül ile yanındaki koltukta bulunan eşi Yasemin Yurdagül (41) sıkıştı. Olay yerine ambulansla birlikte kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde annesinin kucağında bulunan Ertuğrul (2) ile arka koltukta bulunan Mustafa'yı (5) yaralı olarak kurtardı. Anne ve babanın cansız bedenleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi Kazada hayatını kaybeden kişinin askeri personel olduğu görev yerinden izine döndüğü öğrenildi. Yürekleri yakan kaza sonrasında Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Son dakika haberleri! Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu
Son dakika haberleri! Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu
Son dakika haberleri! Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu
Son dakika haberleri! Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu
Son dakika haberleri! Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu
Son dakika haberleri! Askeri personel ve eşi kazada öldü, çocukları yaralı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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