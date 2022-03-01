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Son dakika haberleri... Askeri okul sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı

AA, Cemil Murat Budak - Güncel
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Son dakika haberleri... Askeri okul sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı sorularına erişen FETÖ mensuplarının soruları örgüttekilere dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, zanlılardan 21'i gözaltına alındı.

AA / Cemil Murat Budak - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Ankara, Güncel, Haberler

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