Son dakika haberleri... Askerî helikopterle hastaneye sevk edilen koronalı Rum öğretmen kurtarılamadı
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Son dakika haberleri... Askerî helikopterle hastaneye sevk edilen koronalı Rum öğretmen kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Askerî helikopterle hastaneye sevk edilen koronalı Rum öğretmen kurtarılamadı

Son dakika haber... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde korona virüs (Covid-19) sebebiyle solunum yetmezliği yaşayan ve askeri helikopterle hastaneye sevk edilen Rum öğretmen kurtarılamadı.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde korona virüs (Covid-19) sebebiyle solunum yetmezliği yaşayan ve askeri helikopterle hastaneye sevk edilen Rum öğretmen kurtarılamadı.

Gökçeada ilçesinde 31 Mart Çarşamba akşamı Covid-19 sebebiyle solunum yetmezliği yaşayan matematik öğretmeni İoannis Kutidis (62) Çanakkale'ye sevk edilmişti. Fırtına yüzünden iptal edilen feribot seferlerinden dolayı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine getirilen Kutidis, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kutidis'in memleketi Yunanistan'da toprağa verileceği öğrenildi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri... Askerî helikopterle hastaneye sevk edilen koronalı Rum öğretmen kurtarılamadı
Son dakika haberleri... Askerî helikopterle hastaneye sevk edilen koronalı Rum öğretmen kurtarılamadı
Son dakika haberleri... Askerî helikopterle hastaneye sevk edilen koronalı Rum öğretmen kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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