Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Samsun'da askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkollü şahsı polis ve itfaiye kurtardı.

Samsun'da askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkollü şahsı polis ve itfaiye kurtardı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları ile Esentepe Kışlası bitişiğinde gece meydana geldi. Vatandaşlar askeri birlik kenarındaki tel örgüler arasında mahsur kalmış bir şahsı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi. Askeri birliğin jiletli tel örgüleri arasında çeşitli yerleri kesilerek iki tel arasında ortada kalan ve hareket kabiliyeti kısıtlanan şahıs kurtarılmayı bekledi.

Alkollü olduğu tespit edilen 43 yaşındaki R: C. için polis, itfaiye ve TOKİ sakinleri seferber oldu. TOKİ konutları tarafındaki üstü jiletli tel sarılı olan tel korkuluğun vidaları söküldü ve R.C. tel korkuluk arasından çıkartılarak kurtarıldı. Bu sırada ekipler R.C.'nin mahsur kaldığı yerde düşürdüğü cep telefonunu bularak ona teslim etti. Polis aracına bildirilen R.C. daha sonra polisler tarafından Anadolu Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

R.Ç.'nin niçin askeri birliğin tel örgüleri arasında mahsur kaldığı ise merak konusu oldu. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Acımasız kardeş, miras yüzünden tartıştığı ağabeyini doğalgaz borusuyla öldürdü
Öğretmenliği bırakıp tarihi eser kaçakçısı olan çete liderinin kasasından servet çıktı
Öğretmenliği bırakıp tarihi eser kaçakçısı olan çete liderinin kasasından servet çıktı
Annesini boğup 15 yerinden bıçaklayarak öldüren evlat, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Sigara içtiğim için tartıştık
Annesini boğup 15 yerinden bıçaklayarak öldüren evlat, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: Sigara içtiğim için tartıştık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hazal Kaya Düm Tek Tek Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Askeri birliğin tel örgülerinde mahsur kalan alkolü şahsı itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 10:15:40. #1.16#

title