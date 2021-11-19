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Son dakika haberleri... Askeri araç kazasında 1 şehit

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Son dakika haberleri... Askeri araç kazasında 1 şehit

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak Uludere bölgesinde Per.Asb.Üçvş. Cihan Geçit'in askeri araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

ŞIRNAK (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak Uludere bölgesinde Per.Asb.Üçvş. Cihan Geçit'in askeri araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Uludere bölgesinde 18 Kasım 2021 tarihinde Per.Asb.Üçvş. Cihan Geçit, askeri araç kazasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


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