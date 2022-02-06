ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR - Haberler
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ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, asker uğurlama konvoyundaki araçlarla trafiği kapatan gençler, yol ortasında meşaleler yakarak, çiftetelli oynadı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, asker uğurlama konvoyundaki araçlarla trafiği kapatan gençler, yol ortasında meşaleler yakarak, çiftetelli oynadı. Yolun kapatılmasıyla uzun araç kuyruğu oluşunca bazı sürücüler, tepki gösterdi.

İnegöl'ün Cuma Mahallesi'nde, saat 11.30 sıralarında, asker uğurlamak için araçlarıyla yola çıkan bir grup genç, işlek noktalardan Atatürk Bulvarı'nda trafiği kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yakarken, çiftetelli de oynamaya başladı. Konvoyun yolu kapatması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Bazı sürücülerin korna çalarak, tepki göstermesi üzerine araçlarına binen gençler, caddeden uzaklaştı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

ASKER UĞURLAMASINDA YOLU KAPATIP, MEŞALELERLE ÇİFTETELLİ OYNADILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, İnegöl, Asker, Güncel, Haber

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