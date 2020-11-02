Son dakika haberleri | ASELSAN'da üst düzey atamalar
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Son dakika haberleri | ASELSAN'da üst düzey atamalar

02.11.2020 19:23 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:26
Son dakika haberleri | ASELSAN'da üst düzey atamalar

Gelen son dakika haberlerine göre ASELSAN Yönetim Kurulu toplantısında üst düzey atamalar yapıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu toplantısında üst düzey atamalar yapıldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Sezai Elagöz'ün Genel Müdür danışmanı olarak atanmasına, Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval'ın Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Deniz Sistemleri Program Direktörü Behcet Karataş'ın Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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