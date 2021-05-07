Son dakika haberleri: ASELSAN'a Kurumsal Akademiler Konseyinden ödül
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Son dakika haberleri: ASELSAN'a Kurumsal Akademiler Konseyinden ödül

Son dakika haberleri: ASELSAN'a Kurumsal Akademiler Konseyinden ödül
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre ASELSAN, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle Küresel Kurumsal Akademiler Konseyi (Global Council of Corporate Universities/GlobalCCU) ödüllerinden "kültür ve teknoloji" kategorisinde "bronz ödül"e layık görüldü.

ASELSAN, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle Küresel Kurumsal Akademiler Konseyi (Global Council of Corporate Universities/GlobalCCU) ödüllerinden "kültür ve teknoloji" kategorisinde "bronz ödül"e layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'ın da finalist olduğu GlobalCCU ödüllerinde 7 ülkeden 17 kuruluşu uluslararası bir jüri değerlendirmeye aldı.

Ödüller, dünyanın dört bir yanından kurumsal akademilerin öğrenme ve gelişim liderlerini bir araya getiren 2021 GlobalCCU e-forumda sahiplerini buldu.

Bu kapsamda ASELSAN, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle "kültür ve teknoloji" kategorisinde "bronz ödül" kazandı.

ASELSAN'ın BİL-GE Platformu'nda yapılan çalışmalar jüri tarafından değerlendirildi. ASELSAN, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için 2020'de BİL-GE Platformu'nu internet ve mobil uygulama üzerinden de erişilebilir kıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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