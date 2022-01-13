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Son dakika haberleri! ASEAN ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı ertelenecek

Son dakika haberleri! ASEAN ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı ertelenecek
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kamboçya, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın erteleneceğini duyurdu.

Kamboçya, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın erteleneceğini duyurdu.

Bangkok Post'un haberine göre, Kamboçya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Koy Kuong, yaptığı açıklamada, 18-19 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan toplantının, ASEAN ülkelerinin bazı bakanlarının seyahat etmede zorluk çektiği gerekçesiyle erteleneceğini bildirdi.

Ertelenen toplantı için yeni tarih verilmedi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 7 Ocak'ta askeri liderlerle buluşmak için Myanmar'a gitmişti.

Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Hlaing'in ordu ve darbe karşıtları arasında diyalog sürecindeki faaliyetlerinde ASEAN'ın dönem başkanı Hun'a yardımcı olacağı kaydedilmişti. Hlaing'in ayrıca etnik gruplarla yapılan ateşkesi yıl sonuna kadar uzatacağı da ifade edilmişti.

Hun Sen'in, Myanmar'da darbeyle yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing ile görüşmesi, Myanmar'da protestolara ve yurt dışında eleştirilere yol açmıştı.

Pek çok muhalif isim, Hun Sen'in ziyaretinin askeri yönetimi meşrulaştırdığını savunuyor.

Myanmar'da askeri yönetim, ASEAN Zirvesi'ne davet edilmemişti

ASEAN, 16 Ekim'de Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in örgütün bu yılki zirvesine katılmasına izin vermeyeceğini, yerine "siyasi olmayan bir temsilcinin" davet edileceğini duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Aung San Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetim, kararın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirtmişti.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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