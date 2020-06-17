Son dakika haberleri! ASEAN-Rusya Dışişleri Bakanları özel görüşmesinde Kovid-19 aşısı vurgusu Gelen son dakika haberine göre KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi ve dünya genelinde aşıya erişimin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştirilmesi ve dünya genelinde aşıya erişimin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Kovid-19'u müzakere etmek üzere telekonferans görüşmesi yapan dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, salgınla mücadele politikaları ve Kovid-19 sonrası dönemde yapılması gerekenlere değinildi.

Açıklamada, Kovid-19'un insanlık için eşi benzeri görülmemiş bir tehlike olduğu kabul edilirken, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin küresel ateşkes çağrısını destekliyor ve ülkelerin pandemiyle mücadele kapsamında gıda, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer sağlık ürünlerine ulaşımını engelleyebilecek yaptırımların kaldırılmasını savunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Asya-Pasifik bölgesinde Rusya'nın barışı ve istikrarı destekleyen adımlarına vurgu yapılan açıklamada, "Rusya'nın ASEAN üyesi ülkelerde insan kaynakları ve sağlık sektörünün gelişimi için yapmakta olduğu uzman bilgi paylaşımı ve bölge ülkeleriyle yaptığı uluslararası araştırmaları takdir ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Ortak açıklamada, "Dışişleri Bakanları olarak Kovid-19 ve bundan sonraki muhtemel salgınlar için geliştirilecek aşı ile ilaçlara erişimin sağlanması, söz konusu tıbbi malzemelerin dünya genelinde uygun fiyatlarla tedarik edilebilmesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirilmesi yapıldı.

Açıklamada, salgının ekonomik ve sosyal etkileri karşısında Kovid-19 sonrası döneme uyum sağlamak için Rusya ile ASEAN'ın fikir alışverişinde bulunma kararı aldığı da vurgulandı.

Kaynak: AA