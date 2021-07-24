Son dakika haberleri | Aşçı feci kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Aşçı feci kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Aşçı feci kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otelde aşçılık yapan evli ve iki çocuk babası hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otelde aşçılık yapan evli ve iki çocuk babası hayatını kaybetti.

Kaza, Kardeş Kentler Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Lara bölgesinde bulunan bir otelde aşçılık yapan evli ve iki çocuk babası Ahmet Deniz (45), kendisine ait 07 CUZ 79 plakalı aracı ile evine gitmek üzere yola çıktı. Deniz, cadde üzerine geldiği sırada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sıkıştığı araç içerisinden çıkarılan ve 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Deniz, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Deniz'in cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Adli Tıp morgundan alınarak Altınova Mahallesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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