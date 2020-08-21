Son dakika haberleri | Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslara göz açtırmadı Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sonrasında 7 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sonrasında 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, yine hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapse mahkum edilen diğer bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer yandan ekipler yaptıkları çalışmalarda, yaralamadan 1 yıl 3 ay ve 5 ay hapis cezaları bulunan 2 şüphelinin yanı sıra silahla tehdit suçundan 5 ay, kamu malına zarar verme suçundan 6 bin lira cezası bulunan ve "6136 SKM" suçundan 11 bin lira cezası bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 7 şüpheli cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA