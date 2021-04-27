Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
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Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ertuğrul Akay (14), ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Ertuğrul Akay (14), ağır yaralandı. 

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İnşaata oynamaya giden Ertuğrul Akay, karanlıkta göremediği 2'nci katta asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Akay ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberleri... Asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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