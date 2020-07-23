Son dakika haberleri! Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi Bir son dakika haberine göre Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Kentteki işgücü istihdamı ve mesleki eğitimin güncel durumunun ve buna yönelik yapılacak projelerin görüşüldüğü toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk sunum gerçekleştirdi.

Ertürk, istihdam ve mesleki eğitime yönelik devam eden program ve projeler hakkında Vali Doruk ve kurul üyelerine bilgiler verdi.

Çoruh Toplantı Salonundaki toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin sunulması ile sona erdi.

Kaynak: AA