Son dakika haberleri: Artvin'den yüreklere dokunan görüntü...Kucağında uyuyakalan çocuğuyla evine gitmeye çalışan babayı polisler ekip aracıyla bıraktı
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Son dakika haberleri: Artvin'den yüreklere dokunan görüntü...Kucağında uyuyakalan çocuğuyla evine gitmeye çalışan babayı polisler ekip aracıyla bıraktı

10.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:57

Son dakika haber... Artvin'den yüreklere dokunan görüntü.

Artvin'den yüreklere dokunan görüntü...Kucağında uyuyakalan çocuğuyla evine gitmeye çalışan babayı polisler ekip aracıyla bıraktı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde kucağında uyuya kalmış çocuğuyla birlikte evine gitmek için yürüyen baba, devriye atan polisler tarafından ekip aracıyla evine bırakıldı. O anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

Arhavi ilçesinde akşam saatlerinde kucağında çocuğuyla birlikte evine doğru yürüyen adamım yanında polis arabası durdu. Araç içinde bulunan polis memuru, kucağında çocuğu olan adama eve kadar bırakabilecek söyleyerek araca binmesini istedi. Polislerin ısrarı üzerine araca binen adam evine kadar götürüldü. Soğuk havada çocuğun üşümesine gönlü razı olmayan polis ekipleri vatandaşların her daim yanlarında olduklarını bir kez daha göstermiş oldu.

Son dakika haberleri: Artvin'den yüreklere dokunan görüntü...Kucağında uyuyakalan çocuğuyla evine gitmeye çalışan babayı polisler ekip aracıyla bıraktı
Son dakika haberleri: Artvin'den yüreklere dokunan görüntü...Kucağında uyuyakalan çocuğuyla evine gitmeye çalışan babayı polisler ekip aracıyla bıraktı
Son dakika haberleri: Artvin'den yüreklere dokunan görüntü...Kucağında uyuyakalan çocuğuyla evine gitmeye çalışan babayı polisler ekip aracıyla bıraktı
Son dakika haberleri: Artvin'den yüreklere dokunan görüntü...Kucağında uyuyakalan çocuğuyla evine gitmeye çalışan babayı polisler ekip aracıyla bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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