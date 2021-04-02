Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika haberi: Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. - ARTVİN

Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Artvin'de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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