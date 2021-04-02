Son dakika haberleri... Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2) // YENİDEN
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Son dakika haberleri... Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2) // YENİDEN

Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2) // YENİDEN

Bir son dakika haberine göre 7 EV, 3 SAMANLIK VE 8 AHIR KÜLE DÖNDÜArtvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

7 EV, 3 SAMANLIK VE 8 AHIR KÜLE DÖNDÜ

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

'YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'

Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA

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