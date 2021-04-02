Son dakika haberleri... Artvin'de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2) // YENİDEN

Bir son dakika haberine göre 7 EV, 3 SAMANLIK VE 8 AHIR KÜLE DÖNDÜArtvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.