Son dakika haberleri | Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri | Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

09.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:26
Son dakika haberleri | Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Arhavi ilçesinde belirledikleri şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 31,25 gram sentetik uyuşturucu, 72,35 gram sıvı sentetik uyuşturucu ile bir miktar uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan sıvı madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.A. ile E.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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