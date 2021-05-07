Son dakika haberleri | Artvin'de trafik polislerinden "Trafik Haftası'na" özel klip
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Son dakika haberleri | Artvin'de trafik polislerinden "Trafik Haftası'na" özel klip

Son dakika haberleri | Artvin'de trafik polislerinden 'Trafik Haftası'na' özel klip
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Artvin'de trafik polisleri, Trafik Haftası için "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" temasıyla video klip hazırladı.

Artvin'de trafik polisleri, Trafik Haftası için "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" temasıyla video klip hazırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla kamera karşısına geçerek, anlamlı bir video klip ile sürücüler bilgilendirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Nafiz Topçu'nun yanı sıra 5 trafik polisinin yer aldığı video klibin çekimleri yaklaşık 3 gün bir hafta sürdü.

Artvin Valiliğinin koordinesinde hazırlanan klip kurumun resmi sosyal medya hesaplarından vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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