Son dakika haberleri | Artvin'de trafik polislerinden "Trafik Haftası'na" özel klip

Gelen son dakika haberine göre Artvin'de trafik polisleri, Trafik Haftası için "Annem Hep Yanımda, Kemerim Hep Aklımda" temasıyla video klip hazırladı.