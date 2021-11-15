Son dakika haberleri | Artvin'de sis görsel şölen oluşturdu - Haberler
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Son dakika haberleri | Artvin'de sis görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Artvin'de sis görsel şölen oluşturdu Artvin'de soğuk havanın ardından yeniden ısınan havalarla birlikte etkili olan sis bulutu, görsen şölen sundu.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de sis görsel şölen oluşturdu

ARTVİN - Artvin'de soğuk havanın ardından yeniden ısınan havalarla birlikte etkili olan sis bulutu, görsen şölen sundu. Lekoban ve Tiryal dağı zirvelerinde çekilen görüntüler vadi boyunca oluşan sis bulutları etkileyici görüntüler ortaya koydu.

Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Artvin'de etkili olan sis bulutları görsel şölen sundu. Şavşat ve Borçka ilçeleri arasında yer alan Lokoban yaylası ve Murgul ilçesinde yer alan Tiryal dağı oluşan sis bulutu görsel şöleni beraberinde getirdi. Vadi boyunca beyaz örtüyle kaplayan sis bulutlarının dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı. Bu eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.

Son dakika haberleri | Artvin'de sis görsel şölen oluşturdu

Son dakika haberleri | Artvin'de sis görsel şölen oluşturdu

Son dakika haberleri | Artvin'de sis görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Son Dakika Haberleri

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