SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Arhavi ilçesinde, meydana gelen taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokakların temizliğinde jandarma komando taburları da görev yapıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, meydana gelen taşkında çamur ve balçıkla kaplanan yol, cadde ve sokakların temizliğinde jandarma komando taburları da görev yapıyor. Artvin'in yanı sıra Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Erzurum illerinden gelen komandolar, ellerindeki kürek ve el arabalarıyla caddelere kaplanan balçığı temizliyor. Bölgeye çevre il ve ilçe belediye ekipleri de sevk edilerek, su tahliyelerinin yanı sıra sel temizliğine eşlik ediyor. AFAD ekipleri de evlerin bodrum ve zemin katlarındaki vatandaşların temizlik çalışmalarına destek veriyor. İçme suyu şebekesinin hasar gördüğü ilçede vatandaşlara tankerle su taşınıyor. Arhavi'de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Defterdarlık ekiplerince de hasar tespit çalışmalarına başlandı.

KAYIP ARANIYOR

Bu arada, Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i (43) arama çalışmaları da sürüyor.

SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Artvin'de sel dere kenarındaki bir evi böyle önüne katıp götürdü
Artvin'de sel dere kenarındaki bir evi böyle önüne katıp götürdü
Arhavi'de 2 metreye kadar yükselen sular çekilince bilançonun büyüklüğü ortaya çıktı
Arhavi'de 2 metreye kadar yükselen sular çekilince bilançonun büyüklüğü ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Demir Süleyman Soylu
Magazin Ahmet Kural Demet Akalın Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Aytaç Kara Mesut Özil Mehmet Topal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMANDOLAR DEVREDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 11:38:05. #1.14#

title