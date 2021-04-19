Son dakika haberleri | Artvin'de "Şehitler Haftası" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
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Son dakika haberleri | Artvin'de "Şehitler Haftası" dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Son dakika haberleri | Artvin'de 'Şehitler Haftası' dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Artvin'de "Şehitler Haftası" dolayısıyla Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Artvin'de "Şehitler Haftası" dolayısıyla Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Vali Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, Garnizon Komutan Yardımcısı Piyade Albay Yaşar Aydın, İl Müftüsü Hasan Güneş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Merve Nilda Yavuzdemir, Türk milleti için candan önemli olan ezan ile al bayrağın kıyamete kadar kutsal vatan toprağında okunacağını ve dalgalandıracağını belirterek, şunları söyledi:

"Biz şehit aileleri olarak, bir değil bin tane dahi evladımız ezan için, bayrak için vatan toprağına canlarını feda edip en yüksek mertebeye ulaşırsa üzüntü değil, gurur duyarız. Yüce Türk milleti tarihin her döneminde kanını feda ettiği toprağı yurt bilmiş, o toprak üzerine devlet kurmuştur. Yaklaşık bin yıldır Mehmetçiklerin kanlarıyla karış karış sulanan Anadolu toprağı şahittir ki gerek olursa biz de en ön saflarda gözümüzü kırpmadan canımızı dinimiz, aziz milletimiz ve vatanımız için feda ederiz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Daha sonra Vali Doruk ve beraberindekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ardından din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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