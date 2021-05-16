Son dakika haber! Artvin'de orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Artvin'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Artvin'de orman yangını Artvin'in Ardanuç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Artvin'de orman yangını

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonrası yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yolüstü köyü Küleşen mevkide bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangın müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda 5 hektarlık alanın yandığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili konuşan köy muhtarı Ayhan Özdemir, çam ve köknar ağaçlarından oluşan 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

Son dakika haber! Artvin'de orman yangını
Son dakika haber! Artvin'de orman yangını
Son dakika haber! Artvin'de orman yangını
Son dakika haber! Artvin'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

200 kiloluk koronalı hasta, balkon demirleri kesilerek evden çıkarıldı
200 kiloluk koronalı hasta, balkon demirleri kesilerek evden çıkarıldı
Şampiyonluk kutlaması için kullandıkları maytap yangın çıkardı
Şampiyonluk kutlaması için kullandıkları maytap yangın çıkardı
Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
Şampiyonluk kutlaması kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Abdullah Gül Lale Karabıyık Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Artvin'de orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 20:42:47. #1.11#

title