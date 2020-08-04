Son dakika haberleri! Artvin'de ipi kopan dev Türk bayrağını dağcılar göndere çekti Son dakika haberine göre Artvin'de 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin hemen yanında bulunan 60 metre yüksekliğindeki direğe asılı olan Türk bayrağı yıpranıp, çelik halatı kopunca endüstriyel dağcılar tarafından yeniden göndere çekildi.

Artvin'de 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin hemen yanında bulunan 60 metre yüksekliğindeki direğe asılı olan Türk bayrağı yıpranıp, çelik halatı kopunca endüstriyel dağcılar tarafından yeniden göndere çekildi.

Artvin'de Sıtkı Kahvecioğlu Vakfınca yaptırılan 22 metre yüksekliğinde ve 40 ton çelik, 10 ton bakır kullanılarak yapılan 50 ton ağırlığındaki Atatürk heykelinin yan tarafından bulunan 60 metre yüksekliğinde direğe asılı Türk bayrağı yıpranınca ekipler bayram öncesi değiştirmek istedi. 15 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki dev Türk bayrağının değişim sırasında çelik halat kopunca, direk bayraksız kaldı.

Yapılan çalışma sonrası uygun vinç bulunmayınca Ankara'dan endüstriyel dağcılar çağrıldı. Artvin Belediyesinin girişimleriyle, iş adamı Ömer Yılmaz'ın desteğiyle Türk bayrağı yeniden göndere çekilmesi için, Ankara Dönüşüm Akademisinde eğitmenlik yapan endüstriyel dağcı Mustafa Coşkun ve Ersan Özgür davet edildi. Artvin'e gelen iki dağcı vakit kaybetmeden Türkiye'nin en büyük heykelinin bulunduğu Atatepe'ye gitti. Yaptıkları inceleme sonrası 60 metre yüksekliğinde bulunan direğe tırmanan dağcılar, hasar görmüş halatı yenisiyle değiştirdiler.

Çalışma 5 saat sürdü

Artvin Belediyesi çalışanlarından Bahadır Ural, yaptığı açıklamada "Bayramlarda nasıl çocuklar en güzel elbisesini en güzel ayakkabısını giyer. Bizde Atatepe'deki Türk bayrağımıza yeni bir bayrak takmak istedik. Fakat rüzgar dan kaynaklı çelik halat koptu. 60 metrelik direk olduğu için vinç bulamadık. Artvin Belediye Başkanımız Demirhan Elçin ve İş adamı Ömer Yılmaz'ın katkılarıyla Ankara'dan gelen dağcılar bayrağımızı yeniden göndere çektiler. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

İş adamı Ömer Yılmaz ise yaptığı açıklamada "Sabah uyanınca ilk aklıma gelen dalgalanmayan Türk bayrağı. Bir şeyler yapmalıydık. Sağ olsun arkadaşlar davetimizi kırmadı. Gelip bayrağımızı yeniden direğe astılar. Büyük cesaret kendilerini kutluyorum" diye konuşurken, endüstriyel dağcı Mustafa Coşkun ise "Yıllardır Türk bayrağımız dalgalansın diye bir sürü canlar verildi. Gönderlerde dalgalansın diye küçükte olsa katkı sağladıysak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA