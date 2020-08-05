Son dakika haberleri... Artvin'de etkili olan sis görsel şölen oluşturdu Son dakika gelişmesine göre Artvin şehir merkezinde etkili olan sis bulutu görsel şölen sundu.

Artvin şehir merkezinde etkili olan sis bulutu görsel şölen sundu. Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği Artvin'de sabah saatlerinde etkili olan sis bulutları kent merkezi görsel şölen sundu. Etrafını dağlarla çevrili şehir merkezi üzerini beyaz örtüyle kaplayan sis bulutlarının dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı. Sis bulutlarıyla oluşan görüntüler kendine hayran bıraktı. - ARTVİN Kaynak: İHA