Son dakika haberleri... Artvin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Artvin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Artvin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede yol ve tünel inşaatında çalışan işçilerden Mustafa E. ve C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G, Mustafa E'yi bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polise teslim olan C.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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