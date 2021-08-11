Son dakika haberleri... Artvin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede yol ve tünel inşaatında çalışan işçilerden Mustafa E. ve C.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G, Mustafa E'yi bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polise teslim olan C.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur