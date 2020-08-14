Son dakika haberleri: Arsenal, Willian'ı transfer etti
Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Willian'ı kadrosuna kattı.
14.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:09
İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Willian'ı kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Willian'ı kadrosuna kattı. Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 234 maçta 37 gol ve 39 asistlik performans gösterdi.
(İHA)
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Kaynak: İHA