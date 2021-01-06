Son dakika haberleri! Arnavutluk Başbakanı Rama: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük"
06.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:04
Gelen son dakika haberlerine göre Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi. (2)
Arnavutluk Başbakanı Rama: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük"
Kaynak: Anadolu Ajansı