Son dakika haberleri! Arnavutluk Başbakanı Rama: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük"
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Son dakika haberleri! Arnavutluk Başbakanı Rama: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük"

06.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:04

Gelen son dakika haberlerine göre Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi. (2)

Arnavutluk Başbakanı Rama: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük"

Son dakika haberleri! Arnavutluk Başbakanı Rama: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük'
Son dakika haberleri! Arnavutluk Başbakanı Rama: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük'
Son dakika haberleri! Arnavutluk Başbakanı Rama: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük'
Son dakika haberleri! Arnavutluk Başbakanı Rama: '(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede) İki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açmak için güçlü bir irade gördük'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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