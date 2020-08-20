Son dakika haberleri... Arnavutköy Kaymakamlığından sel açıklaması Son dakika haberleri: Arnavutköy Kaymakamlığı, ilçede yaşanan sel baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Arnavutköy Kaymakamlığı, ilçede yaşanan sel baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Arnavutköy Kaymakamlığı, ilçede yaşanan sel baskınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "İlçemizde bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış sonucunda saat 12.00 itibariyle yapılan tespitlere göre 45 mesken ve 4 iş yerinin çoğunluğunda kanal arızasından kaynaklanan su baskını ihbarı alınmıştır. Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği tarafından ihbar yapılan yerlerin tamamına müdahale edilmiş, yeni gelen çağrılara göre hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA