Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs böyle çarptı
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Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs böyle çarptı Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs çarptı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs böyle çarptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs çarptı. Minibüsün genç kıza çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki genç kıza, cadde üzerinde ilerleyen bir minibüs çarptı. Minibüsün genç kıza çarptığı an çevredeki dükkanların güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Metrelerce sürüklendi

Minibüsün çarpmasıyla metrelerce sürüklenen genç kız adeta ölümden dönerken, yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yaralanan kız ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs böyle çarptı
Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs böyle çarptı
Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs böyle çarptı
Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza minibüs böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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