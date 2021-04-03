Son dakika haberleri! Arnavutköy'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Arnavutköy'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.15 sıralarında Arnavutköy - Bolluca yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktan dönmeye çalışan üç aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük miktarda maddi hasar meydana gelirken 34 YP 1472 plakalı ticari aracın şoförü H.S. yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden H.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı. Trafik polislerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar otoparka kaldırıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Arnavutköy'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Arnavutköy'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Arnavutköy'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Arnavutköy'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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