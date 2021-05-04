Arnavutköy'de motosikletin otomobile çarpma anı kamerada
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Arnavutköy'de motosikletin otomobile çarpma anı kamerada

Arnavutköy'de motosikletin otomobile çarpma anı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de motosiklet, sürücüsünün park ettiği yerden yola çıkardığı otomobile çarptı.

ARNAVUTKÖY'de motosiklet, sürücüsünün park ettiği yerden yola çıkardığı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kaza, 29 Nisan Perşembe günü Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki motosikletli sürücü, park ettiği yerden yola çıkmaya çalışan bir otomobili son anda fark etti. Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, otomobil ile orta refüj arasına girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sürücü daha sonra motosikletiyle birlikte yola savruldu. Şans eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün o anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Arnavutköy'de motosikletin otomobile çarpma anı kamerada
Arnavutköy'de motosikletin otomobile çarpma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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