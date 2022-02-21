ARNAVUTKÖY'DE MAKAS VE HIZ KAZA İLE SONUÇLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE MAKAS VE HIZ KAZA İLE SONUÇLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ARNAVUTKÖY'de makas ve hız kaza ile sonuçlandı.

ARNAVUTKÖY'de makas ve hız kaza ile sonuçlandı.

Arnavutköy'de hız yapan ve makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı. Otomobil makas attıktan kısa süre sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Aracından yara almadan kurtularak inen sürücün şaşkınlık yaşadı.

Hızla ilerleyen ve makas atan sürücünün kazanı arkadan gelen bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE MAKAS VE HIZ KAZA İLE SONUÇLANDI

ARNAVUTKÖY'DE MAKAS VE HIZ KAZA İLE SONUÇLANDI

ARNAVUTKÖY'DE MAKAS VE HIZ KAZA İLE SONUÇLANDI

ARNAVUTKÖY'DE MAKAS VE HIZ KAZA İLE SONUÇLANDI

ARNAVUTKÖY'DE MAKAS VE HIZ KAZA İLE SONUÇLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title