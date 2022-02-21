ARNAVUTKÖY'DE MAKAS VE HIZ KAZA İLE SONUÇLANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'de makas ve hız kaza ile sonuçlandı.
ARNAVUTKÖY'de makas ve hız kaza ile sonuçlandı.
Arnavutköy'de hız yapan ve makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı. Otomobil makas attıktan kısa süre sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Aracından yara almadan kurtularak inen sürücün şaşkınlık yaşadı.
Hızla ilerleyen ve makas atan sürücünün kazanı arkadan gelen bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.