Arnavutköy'de konteynerde oturan çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
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Arnavutköy'de konteynerde oturan çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı

Arnavutköy'de konteynerde oturan çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de gece vakti çalıştıkları iş yerinin bahçesinde bulunan konteynerin içerisine giren çocuklar bir süre sonra konteynırın içerisinde bulunan çakmak gazının patlamasıyla birlikte alev aldı.

Arnavutköy'de gece vakti çalıştıkları iş yerinin bahçesinde bulunan konteynerin içerisine giren çocuklar bir süre sonra konteynırın içerisinde bulunan çakmak gazının patlamasıyla birlikte alev aldı. Çocukların alev alan konteynerden kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Enes E. İsimli çocuk çalıştığı iş yerinin bahçesinde bulunan konteynerde oturmak için arkadaşları Tunahan A. ve Akın V.'yi çağırdı, konteyner içerisinde oturan çocuklar bir süre sonra çakmak çakınca konteynerde bulunan çakmak gazı parlayarak yanmaya başladı. Yanan konteyner içerisinden kaçışan çocukların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'si ağır şekilde yaralandı, çocukların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Köpekleri fırlattılar

Görüntülerde konteynerden kaçışan çocukların peşlerindeki köpekleri de fabrikanın içine fırlattığı görüldü. Yaşananlardan sonra polis olay yerinde inceleme başlattı. - İSTANBUL

Arnavutköy'de konteynerde oturan çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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