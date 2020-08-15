Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI: 4'Ü ÇOCUK 8 YARALI Gelen son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de meydana gelen kazada 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

/ İSTANBUL DHA- ARNAVUTKÖY'de meydana gelen kazada 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı feci kazada yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araç içerisinde sıkışan yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarılırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan bir kişiyi hayata döndürmek için uzun süre uğraş verdi.

Kaza saat 15: 00 sıralarında Eski Edirne Caddesi'nin Hadımköy – Dursunköy kavşağında meydana geldi. Mahmut Ersin Aydoğan yönetimindeki 34 UM 1383 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DN 7344 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerdeki toplam 8 kişi yaralandı. 4'ü çocuk toplam 7 kişinin içerisinde bulunduğu 34 UM 1383 plakalı araçtaki yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kimliği öğrenilemeyen ve çarpmanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan 34 DN 7344 plakalı otomobilin sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Yaralı sürücüyü hayata döndürmek için uzun uğraşlar veren sağlık ekipleri, diğer yandan da yaralı 7 kişiye müdahale etmeye çalıştı.

Yaralılara müdahale etmek üzere çok sayıda ambulans olay yerine geldi. Kazada aynı araçta bulunan Hamza Eren Alkış, Mahir Efe Alkış, İbrahim Erdem Alkış, Burhan Alkış, Pınar Alkış, Miraç Kerem Alkış ve Mahmut Ersin Alkış ile üzerinden kimlik çıkmayan diğer otomobil sürücüsü kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası Eski Edirne Caddesinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kaza yerindeki yol temizleme çalışmalarının ardından kazanın gerçekleştiği yol, kontrollü bir şekilde trafiğe yeniden açıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın şerit ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Kaynak: DHA