Son dakika haberleri: ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI CAN PAZARI (1)
Son dakika haberleri: Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntülerHaber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
15.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:57
Kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüler
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Hadımköy Eski Edirne yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası can pazarı yaşandı. Yaralılara yardım için çevredekiler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA