Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONLARINA POLİS DEMETİMİ
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Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONLARINA POLİS DEMETİMİ

22.02.2021 17:44 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:48
Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONLARINA POLİS DEMETİMİ

Son dakika haberi: Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul DHAArnavutköy'de trafik ekiplerince hafriyat kamyonlarına yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi.

Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul DHA

Arnavutköy'de trafik ekiplerince hafriyat kamyonlarına yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolluca İhsaniye yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler yaptı. Denetimlerde, durdurulan hafriyat kamyonlarında plaka, aracın sigorta ve muayenesi, tonaj, lastik ve branda kontrolü yapıldı. Durdurulan hafriyat kamyonlarından plakasız olan 4'üne 551 lira, muayene süresi geçmiş olan 3'üne 652'şer lira, aşırı yük nedeniyle 2'sine bin 223 lira cezai işlem uygulandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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