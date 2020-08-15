Son dakika haberleri! Arnavutköy'de feci kaza: 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Arnavutköy'de feci kaza: 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Arnavutköy'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Arnavutköy'de feci kaza: 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı
15.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:15

Arnavutköy'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kazada her iki şoförün de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Arnavutköy Çilingir Yolu üzerinde saat 16.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Ersin A. yönetimindeki 34 UM 1383 plakalı Hyundai Getz otomobil ile sürücüsü Mustafa Kemal Ü. olduğu iddia edilen 34 DN 7344 plakalı siyah Fiat model otomobil kafa kafaya çapıştı. Kazada, Hyundai marka otomobilde seyahat eden Hamza Eren A. (16), Mahir Efe A. (9) İbrahim Erdem A. (2) Burhan A. ve Pınar A. yaralandı.

Kazada her iki araç şoförünün de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışanlar 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra çeşitli hastanelere kaldırıldı. kazada her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği görüldü. Jandarma ekiplerinin kazanın yaşandığı yerde incelemeleri ise devam ediyor.

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığını belirten bir vatandaş, "Biz de kazayı görür görmez aşağı indik. Müdahale ettik. Yaralıları dışarı çıkardık. Daha sonra hastanelere kaldırdılar" dedi.

(Batuhan Toprak/İHA)

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Kaynak: İHA

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