Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE FABRİKA BEKÇİSİNE PİTBULLU SALDIRI KAMERADA

Edinilen son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de O.Ö.'ya bekçilik yaptığı fabrika önünde 3 kişi tarafından yapılan pitbullu saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy'de O.Ö.'ya bekçilik yaptığı fabrika önünde 3 kişi tarafından yapılan pitbullu saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Pitbullun ısırmasıyla ayağından yaralanan bekçi şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu saat 02.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk'taki bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre, O.Ö, bekçilik yaptığı fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi fark etti. Bekçi, fabrika etrafında dolaşmamaları yönünde uyarıda bulunduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine 3 kişi pitbull cinsi köpeği bekçinin üzerine sürerek ona saldırdı. Neye uğradığını şaşıran fabrika bekçisi, bacağını ısıran pitbulldan dakikalarca kurtulamadı. Bekçi yine kendisine saldıran kişilerin yardımıyla köpeğin köpekten kurtulabildi. Pitbull saldırısı sonucu bacağından yara alan O.Ö, kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, bekçi O.Ö olay sonrası kaçan 3 kişiden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı