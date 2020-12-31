Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE EYP ATILAN MARKET, ÇIKAN YANGINDA HASAR GÖRDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE EYP ATILAN MARKET, ÇIKAN YANGINDA HASAR GÖRDÜ

31.12.2020 04:18 | Son Güncelleme: 31.12.2020 04:22
Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE EYP ATILAN MARKET, ÇIKAN YANGINDA HASAR GÖRDÜ

Edinilen son dakika gelişmesine göre ARNAVUTKÖY'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

ARNAVUTKÖY'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, markette yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu markette hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında yaşandı. Tepealtı sokağa gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, markette yangın çıktı. Markette yangın çıktığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, markette çıkan yangın büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle markette hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile bomba imha uzmanları da incelemelerde bulundu. Polis, çevre sakinlerinin de bilgisine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Samet Aybaba Güven Yalçın
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | ARNAVUTKÖY'DE EYP ATILAN MARKET, ÇIKAN YANGINDA HASAR GÖRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 04:22:41. #1.15#
title