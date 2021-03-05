Arnavutköy'de elinde bıçak sinir krizi geçiren genç gözaltına alındı
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Arnavutköy'de elinde bıçak sinir krizi geçiren genç gözaltına alındı

05.03.2021 22:04 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:35
Arnavutköy'de elinde bıçak sinir krizi geçiren genç gözaltına alındı

ARNAVUTKÖY'de elinde bıçak, sinir krizi geçiren genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

ARNAVUTKÖY'de elinde bıçak, sinir krizi geçiren genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Gözaltına alınırken polislere karşı koyan genç, "Bunlar polis değil, yardım edin" diye bağırdı. 

Olay, akşam saatlerinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen gencin elindeki bıçağı fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Bağırarak etraftakileri tehdit eden genç, bıçağını çıkartarak etrafa savurmaya başladı. 27 yaşında olduğu öğrenilen Sercan G. polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Elindeki bıçağı vermeye yanaşmayan Sercan G., polis tarafından yere yatırılarak ellerine kelepçe takıldı. Yaklaşık 1 saat caddedeki vatandaş ve esnafa korku dolu anlar yaşatan Sercan G., kelepçeli halde bile polise uzun süre direndi. Gözaltına alınırken de "Jandarma nerede? Polis nerede? Bunlar gerçek polis değil. Beni kurtarın" diye bağırdı. Korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


- İstanbul
Arnavutköy'de elinde bıçak sinir krizi geçiren genç gözaltına alındı
Arnavutköy'de elinde bıçak sinir krizi geçiren genç gözaltına alındı
Arnavutköy'de elinde bıçak sinir krizi geçiren genç gözaltına alındı
Arnavutköy'de elinde bıçak sinir krizi geçiren genç gözaltına alındı
Arnavutköy'de elinde bıçak sinir krizi geçiren genç gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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