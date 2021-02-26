Arnavutköy'de asker eğlencesinde havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı
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Arnavutköy'de asker eğlencesinde havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı

26.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:01
Arnavutköy'de asker eğlencesinde havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında asker eğlencesi düzenleyen ve havaya ateş eden gruba polis ekipleri baskın yaptı.

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında asker eğlencesi düzenleyen ve havaya ateş eden gruba polis ekipleri baskın yaptı. Ruhsatsız silah ile ateş açan 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı. Araçlarla sokağı kapatan gruptan bir kişi havaya ateş etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sokağa gelen polis ekipleri havaya ateş eden 16 yaşındaki Y.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları aramalarda silahı bir aracın altında buldu. Y.A. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Gruptaki diğer kişilere de cezai işlem uygulandı.


Arnavutköy'de asker eğlencesinde havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı
Arnavutköy'de asker eğlencesinde havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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