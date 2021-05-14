Son dakika haberleri | Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Arnavutköy'de 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de akşam saatlerinde meydana gelen kavga sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sait Çakmak hayatını kaybetmişti.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde meydana gelen kavga sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sait Çakmak hayatını kaybetmişti. Polis kavgayla ilişiği olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına alırken, katil zanlısı olduğu iddia edilen kişi evine yapılan saldırılardan dolayı çıkartılamadı. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, çocukların parkta ettiği kavgada taraflardan birinin babası 19 yaşındaki Sait Çakmak'ı vücudunun farklı noktalarından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde vefat eden Sait Çakmak'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kavgayla ilişiği olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

EVİNE YAPILAN SALDIRIDAN DOLAYI KATİL ZANLISI ALINAMADI

Katil zanlısı olduğu iddia edilen kişinin evine ölen gencin yakınları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Eve sopa, taş ve silahla saldıran kalabalık grup olay yerine yönlendirilen çok sayıda çevik kuvvet polisi tarafından gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale edilerek sokaktan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Kalabalık gurubun saldırı yaptığı evde ailesi ile saklanan kişinin tahliye çalışmaları özel harekat polisleri eşliğinde sürüyor.

(Batuhan Toprak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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