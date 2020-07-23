Son dakika haberleri! Arkadaşlık siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Arkadaşlık siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Vatandaşları, internet üzerinden para karşılığında arkadaşlık sitelerine üye yapan ve gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını söyleyerek haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 67 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Arkadaşlık siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı
23.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:31

Vatandaşları, internet üzerinden para karşılığında arkadaşlık sitelerine üye yapan ve gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını söyleyerek haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 67 şüpheli gözaltına alındı.

Mağdurların şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatılan ve haklarında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden 67'si yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturma kapsamında 6 ay boyunca yapılan çalışmalarda şüpheli Ç.Ö. tarafından kurulan suç örgütünün internet üzerinden farklı ajans isimleri ile vatandaşların arkadaşlık sitelerine üye olmalarının sağlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, vatandaşlara üyelik, arkadaşlık ve ilişki vaat edilerek para talep edildiği, haksız kazanç sağlandığı ve dolandırdıkları vatandaşların gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını söyleyerek korku oluşturdukları, bundan da ayrı kazanç sağladıkları öğrenildi.

Savcılıkça yürütülen soruşturmada, 91 şüpheli ile 10 farklı adreste kurulan çağrı merkezlerinde vatandaşlarla iletişim kurdukları belirlendi. 91 şüpheliye gözaltı kararının verildiği soruşturma kapsamında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 67 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin araç, ikamet ve çağrı merkezlerindeki aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet tabanca, 271 bin lira, 7 bin dolar, 2 adet para sayma makinesi, 33 gram madde ile doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında suç örgütünün haksız kazanç ile elde ettiği lüks araçlara el konulduğu ve şüpheliler ile ele geçirilen araçlar ve materyaller hakkında inceleme ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Dünya
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Spor
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
Türkiye'nin sondaj hamlesi sonrası ABD'den küstah tahrik! Bizans bayrağını göndere çektiler
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Ayasofya Camii için özel paralar basıldı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Adliyede oğluna tanıklık yapan yaşlı adam, eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Bayram Fransa Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Arkadaşlık siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 67 gözaltı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 20:41:44. #1.14#
title