Son dakika haberleri | Arkadaşının boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldı
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Son dakika haberleri | Arkadaşının boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldı

20.10.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:22
Son dakika haberleri | Arkadaşının boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldı

Son dakika gelişmesine göre Arkadaşının boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldıZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, balıkçı teknesinde çıkan tartışmada Gökhan Dağlıoğlu'nun(36) boğazından bıçaklayarak öldüren Atakan Recep Ecek, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arkadaşının boğazını keserek öldürdü, 15 yıl hapisle cezalandırıldı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, balıkçı teknesinde çıkan tartışmada Gökhan Dağlıoğlu'nun(36) boğazından bıçaklayarak öldüren Atakan Recep Ecek, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Kasım 2018'de Filyos beldesindeki balıkçı barınağında bulunan teknede meydana geldi. Gökhan Dağlıoğlu, arkadaşı Atakan Recep Ecek ile alkol aldığı sırada küfür etme nedeniyle aralarında tartıştı. Atakan Recep Ecek teknedeki bıçakla Dağlıoğlu'nun boğazını kesti. Dağlıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Atakan Recep Ecek ve G.K., tutuklandı. Atakan Recep Ecek ve G.K. hakkında, 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, G.K.'nin olaydan önce tekneden ayrıldığı kamera kayıtlarından tespit edilince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu yargılanan Atakan Recep Ecek ise suçunu kabul ederek, Dağlıoğlu ile alkol aldıkları sırada küfür etmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını ve olayın meydana geldiğini söyledi. Mahkeme heyeti, Atakan Recep Ecek'i üzerine atılı suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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