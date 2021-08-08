Son dakika haberleri! Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu
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Son dakika haberleri! Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi 'selde kayboldu Tüneldeki selden saniyelerle kurtuldu Kayıp işçi Mustafa'yı en son gören arkadaşı o anları anlattı "Arkadaşım beni uyarmak için tünele girmiş" Erzurum'un İspir ilçesinde Çamlıkaya...

Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi 'selde kayboldu

Tüneldeki selden saniyelerle kurtuldu

Kayıp işçi Mustafa'yı en son gören arkadaşı o anları anlattı

"Arkadaşım beni uyarmak için tünele girmiş"

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde Çamlıkaya Mahallesi'nde bulunan HES tünelinde üç gün önce şiddetli yağmur sonrası gelen selde kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'in yanındaki arkadaşı o anları anlattı. Kendisini 'sel geliyor' diye uyarmak için Aksöyek'in tünelde yanına geldiğini ifade eden Mustafa Solmaz, arkadaşının sayesinde tüneldeki selden saniyelerle kurtuldu.

İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi. 400 metre uzunluğundaki HES tünelinde üç gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek'i bulmak için seferber oldu. 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.

Kayıp işçi ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Mustafa Aksöyek selin geldiğini anlayınca tünelde çalışan arkadaşı Mustafa Solmaz'ın yanına giderek 'sel geliyor tünelden çıkalım' dedi. İki arkadaş tünelden çıkmaya çalışırken saniye farkıyla Mustafa Solmaz selden kurtuldu. Arkadaşını kurtaran Mustafa Aksöyek ise aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu.

"Sel bir bina büyüklüğünde tünele geldi"

Selden 3 saniye ile kurtulduğunu ifade eden Muhammet Solmaz, "Mustafa beni uyarmak için aşağı inmiş. O sırada lambalar yanıp sönüyordu ben de yukarı çıkıyordum. O sırada bana su pompasını kapat dedi ben de geri dönüp kapattım. Yukarı çıktık. Bana 'Muhammet abi dışarıda yağmur var sel gelebilir dışarı çıkalım' dedi. Ben de ona niye kapatmak için geri gönderdin 10-15 dakika zaman geçti dedim. Sonra yan yana yukarı hızlı bir şekilde çıktık. Tam ortaya geldiğimizde çavuş tünele su geliyor hızlı hareket edelim dedim. Benden sigara aldı, 15 metre gerimde kaldı. Acele et diye seslendim ama bana güldü sanki çıkmak istemiyormuş gibi hissettim. Ben yavaşladım bana yaklaşsın diye. Tünel karanlıktı ben de çavuş normalde karanlık olmaz şimdi neden karanlık dedim o da bana yağmur yağıyor, şimşek çakıyor ondan karanlık dedi. Ben de o zaman acele edelim dedim. Güldü yine bana. Tam tünelin çıkışına adım attığım andan dereden bir sel geldi. Tünele çarptığı andan bir bina büyüklüğündeydi. Ben adım atmamla 3 saniye için de tüneli sel vurması bir oldu. Arkama dahi bakamadım. O tünelin içindeydi. Kardeşim gitti. Ben yukarı çıktığımı dahi hatırlamıyorum, bağırıyormuşum etrafa yardım edin kardeşim içeride diye" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu
Son dakika haberleri! Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu
Son dakika haberleri! Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu
Son dakika haberleri! Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz

Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendi selde kayboldu
Arkadaşını 'sel geliyor' diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendi selde kayboldu
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